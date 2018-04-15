港人觉得台湾生活很幸福？ 作家林夕：东西便宜背后有辛酸

香港人觉得台湾很幸福？香港作家、知名作词人林夕表示，实际在地过生活，看到日常风景后，这个印象就改观了。

据中时电子报报道，林夕昨(14)日在苹果日报撰文表示，5、6年前接受台湾媒体访问，对台湾的主观印象就是“台湾很幸福”，认为台湾有全世界最好喝的茶、最好吃的米饭，而且吃下去很安心。

但两年多前开始双城生活，台港两边各有一个家，才真正活在台北，理解了一般香港过客难以深入的台湾经验。譬如食安问题，香港因为“地缘”关系，黑心油黑心食材比台湾黑的更早更黑，忙着黑自家的，就忘了比较灰的，黑白就没那么分明。

林夕再举例说，一例一休、修《劳基法》本来只是很热很大的议题，当他留意到常去的餐厅打烊时间有变，跟顾店的聊到工时问题，这些新闻就不只是新闻，以后很多话就不会轻易说出口，例如“台湾很幸福”。

香港人普遍羡慕台湾的食，衣、住、行，以吃来说，来这边吃香喝辣，香港要吃到同等丰盛满意，代价几乎等于台币直接变港币，不用折算，就是说，四分一价钱而已。

旅台人士的口头禅就是好便宜喔。但是点这个赞，也可能傻呼呼的点了另一个死穴；22K、28K乃至于承诺的梦想的3XK，是支撑这句“好便宜喔”的代价。

林夕认为，物价便宜对旅游业有帮助，但不见得对劳工有成正比的助益，以为是衷心赞美，香港人口中的蜂蜜，不小心反变成台湾朋友的盐巴。

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