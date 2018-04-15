中国三大运营商不限量套餐资费降至百元，或成未来趋势

中国运营商流量不限量套餐资费价格正在一路走低。三家运营商近日相继推出98元左右价位的类似产品，将“不限量”的主打资费价格拉低至百元以内。

据北京青年报报道，记者发现，这些新推出的不限量套餐虽然价格优惠，但也和早期产品一样，在使用量超出一定限额后将被限制上网速度。

运营商为什么要为不限量套餐设置限速？有通信业人士指出，其实这是运营商自我保护的一种措施，也是保障其他用户的措施。据介绍，美国4G刚出来的时候，当地一运营商巨头为了争夺客户，曾推出不限量不限速的套餐，结果网络一度崩溃，高峰时段非套餐用户打开网页都难，最后发现有一小部分用户一直将手机当热点挂在网上进行下载。

有分析人士指出，不限量套餐上市至今，已经历过一些调整，比如最初的超大流量后暂停网络，目前在多款产品中已不见这样的描述。同时，限速已成为运营商平衡不同套餐之间差异的一种手段，也成为目前市场中的通行做法，其目的在于避免单个用户对于基站资源的过度占用。

分析人士指出，整体来看，不限量也不限速肯定是未来趋势之一。但完全没有限制未必意味着套餐的“统一”，更大概率的情况是，市场仍会有不同价位的套餐需求，以不同价位对应不同门槛和条件的套餐仍会有需求和存在。

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