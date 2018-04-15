美国安顾问波顿6月访台？ 台官员：无不切实际期待

对于日前《经济学人》杂志专文提及美国国家安全顾问波顿（John Bolton）访台字眼，未透露姓名的知情官员今天表示，这不符美国总统特朗普的决策模式，实属毫无根据的臆测；况且“特金会”预定5月底或6月初，身为国家安全顾问的波顿，届时分身乏术。对他是否访台一事，台方没有不切实际的期待。

据中时电子报报道，该知情官员表示，美国政府高层官员出席各式重大国际会议或活动，向来不会提前公布或披露与会官员名单，这是行之有年的做法与惯例。目前距离6月份仍有两个月的时间，根据上述惯例，美方不至于这么早就决定或公布来台出席AIT馆舍落成仪式的官员名单。

知情官员更指出，特朗普预定于5月底6月初与朝鲜领导人金正恩进行历史性会谈，身为国家安全顾问，波顿届时势必陪同特朗普与会，应该也早已参与准备谈判的前置作业，可想见他的行程非常忙碌紧凑。

该官员说，加上近日以来，美国与中国之间展开一连串的贸易交锋，这两天美国更联合英、法两国对叙利亚进行轰炸突袭，这些重大国安议题短期内恐难顺利落幕，将使波顿益发分身乏术。

该官员透露，波顿是台湾的友人，也与台湾政府高层保持联络，他支持台湾的纪录已让台湾各界感到相当振奋。因此，台湾在他上任极为忙碌之际，只会避免为好友增添麻烦，并没有向他致送来台访问的邀请；对他是否访台一事，也没有不切实际的期待。

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