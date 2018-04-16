《明月几时有》夺五大奖成金像奖大赢家

（香港综合讯）中国剧情片《明月几时有》昨晚连夺五项大奖成为本届金像奖大赢家。影星古天乐和毛舜筠则分别凭借《杀破狼·贪狼》和《黄金花》，获封影帝和影后。两人都是第三度入围，首次获奖。

香港名导许鞍华则凭《明月几时有》击退首次入围的张艾嘉、彭秀慧和邱礼涛，以及五度入围的叶伟信，六度荣获最佳导演。《明月几时有》也是本届最佳电影。

许鞍华上台发表得奖感受时，直言“下次不好再提名，因为心脏承受不了”，引来台下一片笑声。她对电影不同的投资方促成此次的电影拍摄表示感谢，更指拍摄一部香港历史的电影，一直是她的心愿。

许鞍华表示，有关题材在她脑海早已潜藏多年，一直都好想拍香港二战沦陷的故事。她指出，因制作费庞大，资料搜集需要时间，直至近年遇上合适故事及投资者，她才有机会开拍。

古天乐昨晚战胜三度封帝的刘德华，以及首次入围的郑中基、田壮壮和新人凌文龙。他获奖后表示，这几天真的很紧张，并发现最重要的是香港人怎么做自己的香港电影。

57岁的香港资深演员毛舜筠曾三度入围最佳女主角，昨晚她击退两届影后张艾嘉和2006年影后周迅，从激烈竞争中脱颖而出，首度封后。在《黄金花》中，毛舜筠饰演一名有儿子自闭、老公外遇的悲惨中年女子，她昨晚上台领奖时一度激动得说不出话。

她坦言，自己没想过会得奖，没准备好得奖感言，并哽咽说：“我好像作梦。”

另一方面，美国籍的70岁香港歌手和演员叶德娴，昨晚凭许鞍华执导的《明月几时有》三度摘下最佳女配角。六度入围的叶德娴上一次是在1992年夺得该奖；她2012年也曾凭同为许鞍华执导的《桃姐》获得金像奖最佳女主角。

今年以两部电影《大乐师·为爱配乐》和《拆弹专家》入围最佳男配角的香港演员姜皓，则凭《拆弹专家》夺得该奖。此次是入行33年的他三度提名第一次拿奖。

最佳新演员奖则由首次拍电影、参演《黄金花》的凌文龙夺得。凌文龙过去是香港话剧团演员，被毛舜筠发现后推荐出演《黄金花》，片中他饰演“黄金花”（毛舜筠饰）患有自闭症和中度智障的儿子，表现力惊人。

昨晚的颁奖典礼在香港文化中心举行，香港艺人张继聪及蔡卓妍担任主持人，全场一共颁发19个奖项。

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