王毅访日会日外相：欢迎并乐于探讨日方参与共建“一带一路”

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（15日）起正式访问日本，同日本外相河野太郎举行会谈。

据新华社报道，王毅表示，中日关系呈现改善势头，同时也存在一些复杂敏感因素。此次应邀访日，是中方对日方一段时期以来采取积极对华政策的回应，希望能够成为两国关系重返正常轨道的重要一步，并为两国下一步高层接触创造条件，做出准备。

王毅说，今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是《中日联合宣言》发表20周年和《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》发表10周年。双方应“不忘初心、巩固基础、以史为鉴、共创未来”，推动两国关系沿着正确方向行稳致远。

王毅指出，两国关系的改善既面临新机遇，也有新挑战。要遵守中日四个政治文件原则精神，正确对待历史，恪守一个“中国原则”，把双方“互为合作伙伴、互不构成威胁”的共识落到实处，确保两国关系不再走波折起伏的弯路。

此外，要适应新形势，在新起点上推动中日互利合作实现提质升级，着重在节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等领域深化互利合作。

要开展更广泛的人文交流，不断夯实两国民间友好的基础。

要共同推进区域经济一体化进程，推进中日韩三方合作，为东亚经济合作注入新的动力。

要维护经济全球化和自由贸易体制，共同致力于构建亚洲和人类命运共同体。

王毅表示，中方欢迎并乐于探讨日方参与共建“一带一路”，使之成为两国合作新的增长点。

报道引述河野太郎表示，王毅此次访问日本是日中关系改善的一个重要标志，日方希望抓住当前机遇，推动日中关系不断向前发展。日方热切期待并欢迎中国国务院总理李克强赴日出席中日韩领导人会议并正式访日。

他表示，日本将坚持日中四个政治文件确定的原则，坚持走和平发展道路，坚持专守防卫，这一政策不会改变。日方高度重视日中关系，愿以日中和平友好条约缔结40周年为契机，落实“互为合作伙伴、互不构成威胁”共识，密切高层交往，增进政治互信，拓展务实合作，加强国际合作。

此外，日方愿维护以WTO规则为基础的全球自由贸易体制，维护当前世界经济的增长势头，推动区域经济合作的进一步发展。

双方还就朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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