西安一民警枪杀他人再返派出所行凶后自杀身亡

西安市高陵区一名民警前晚（14日）大开杀戒，对两名宿怨多年的仇人开枪，造成一死一伤，之后又持枪返回自己工作的派出所，开枪射伤了两名值班同袍，最后饮弹自尽。

据“华商报”微信公众号昨天（15日）报道，该名公安民警赶回老家开枪杀人行凶后，又持枪返回10多公里外自己工作的派出所，将值班派出所副所长和另一值班民警开枪打伤，之后又在派出所院内开枪自杀。

据知情者爆料称，事发地在西安市高陵区药惠街道办事处草王村白家村民小组。

据报道，一对男女当晚乘车到该村一村民家，因讨要10多年前装修费等再次发生激烈争吵。随后，这家在派出所工作当警察的儿子白昊赶回老家，开枪射击。

据知情者称，白昊对乘车的男子射击，致对方当场死亡。同车的女子中弹受伤后被送往医院救治。

据知情者介绍，开枪射击的白昊，在案发前系西安公安高陵分局渭桥派出所副所长，案发地系生养白昊的老家。

村民们听说，涉事双方有10多年的积怨和矛盾，错综复杂。

接到群众报警后，公安高陵分局领导当即带领治安、刑侦和药惠派出所民警迅速赶赴现场，西安市公安局领导也带领有关部门赶赴现场。

当晚8时30分至40分左右，白昊从事发地驱车10公里赶回自己工作的渭桥派出所院内，并持枪将值班的副所长郭某和民警蒙某开枪击中。随后，白昊自己在派出所院内开枪自杀。

据初步调查，派出所副所长郭某、民警蒙某与白昊并无任何矛盾。受伤郭某、孟某正在医院救治中。

目前，陕西省公安厅和西安市警方对此进行侦查和调查工作。据悉，此案当即惊动公安部，目前已派员赴陕调查。

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