习近平签署命令发布新修订的解放军共同条令

中共中央军委主席习近平日前签署命令，发布新修订的《中国人民解放军内务条令（试行）》《中国人民解放军纪律条令（试行）》《中国人民解放军队列条令（试行）》（统称共同条令），自2018年5月1日起施行。

据新华社昨天（15日）报道，新修订的共同条令，全面贯彻“习近平强军思想”，坚持中共对人民军队的绝对领导，全面深入贯彻军委主席负责制，贯彻新形势下军事战略方针。

此外，也坚持“五个更加注重”战略指导，适应军委管总、战区主战、军种主建新格局，把全面从严治军要求体现在条令的各个方面，增强了“时代性、科学性、精准性和操作性”，是新时代军队正规化建设的基本法规，以及中国全体军人共同遵守的行为准则。

报道称，新修订的共同条令颁布施行，对在新的历史起点上坚定不移走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化，实现中共在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，具有重要意义。

新修订的《内务条令（试行）》，由原来的21章420条，调整为15章325条，明确了内务建设的指导思想和原则，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，聚焦备战打仗，着眼新体制新要求，调整规范军队单位称谓和军人职责，充实日常战备、实战化军事训练管理内容要求。

此外，也着眼从严管理科学管理，修改移动电话和互联网使用管理、公车使用、军容风纪、军旗使用管理、人员管理等方面规定，新增军人网络购物、新媒体使用等行为规范；着眼保障官兵权益，调整休假安排、人员外出比例和留营住宿等规定，新增训练伤防护、军人疗养、心理咨询等方面要求。

新修订的《纪律条令（试行）》，由原来的七章179条，调整为10章262条，围绕“听党指挥”、备战打仗和全面从严治军，提出了政治纪律、组织纪律、作战纪律、训练纪律、工作纪律、保密纪律、廉洁纪律、财经纪律、群众纪律、生活纪律等10个方面纪律的内容要求；充实思想政治建设、实战化训练、执行重大任务、科技创新等奖励条件。

此外，也新增表彰管理规范，对表彰项目、审批权限、时机等作出规范，同时取消表彰与奖励挂钩的相应条款；充实违反政治纪律、违规选人用人、降低战备质量标准、训风演风考风不正、重大决策失误、监督执纪不力等处分条件；调整奖惩项目设置、奖惩权限和承办部门，增加奖惩特殊情形的处理原则和规定。

新修订的《队列条令（试行）》，由原来的11章71条，调整为10章89条，着眼进一步激励官兵士气、展示中国军队良好形象、激发爱国爱军热情。

新增誓师、组建、凯旋、迎接烈士等14种仪式，规范完善各类仪式的时机、场合、程序和要求；调整细化阅兵活动的组织程序、方队队形、动作要领；调整队列生活的基准单位和武器装备操持规范，统一营门卫兵执勤动作等内容。

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