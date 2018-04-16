退役军人事务部正式挂牌 孙绍骋任部长

中国退役军人事务部今天（16日）上午在北京正式挂牌。

据中新社报道，退役军人事务部是国务院组成部门，今年3月根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案设立。

据报道，设立退役军人事务部是为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。

方案提出，将民政部的退役军人优抚安置职责，人力资源和社会保障部的军官转业安置职责，以及中共中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，组建退役军人事务部，作为国务院组成部门。

退役军人事务部主要职责是,拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为中国党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

此外，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；指导全国拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

根据国防部网消息，孙绍骋为退役军人事务部部长，钱锋为退役军人事务部副部长，方永祥兼任退役军人事务部副部长。

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