河南沁阳市委书记景区现场办公不慎坠崖 因公殉职

中共河南省沁阳市委书记薛勇昨天（15日）中午1时许，前往当地5A级景区神农山进行督导旅游工作期间，不慎从景点“龙脊长城”附近坠崖身亡。

《新京报》引述沁阳当地宣传部门当晚证实此事，目前善后工作正在进行。

据公开资料，薛勇生于1962年8月，河南修武人，大学学历，文学学士，自2015年9月23日起，任中共沁阳市委书记。

据报道，其失足的神农山景区位于沁阳市紫陵镇赵寨村，是中国国家5A级风景旅游区，全面积面积102平方公里，因古传说炎帝神农氏在此尝百草，设坛祭天得名。

沁阳市委宣传部相关负责人证实，昨天上午9时20分，薛勇带领相关人员，赴神农山景区检查督导全域旅游发展，现场办公研究景区完善提升工作。

当天中午12时10分时，薛勇在景点“龙脊长城”拟整修提升路段附近，坐在步道旁一块石头上听取汇报，现场研究解决具体问题，时间长达40余分钟。

当中午1时左右起身离开时，薛勇不慎失足坠落悬崖，因公殉职。

沁阳当地官方消息称，事发后，焦作市主要领导赶赴沁阳了解情况并组织善后工作，并召开了专题会议，相关善后工作正在进行。

昨晚10时许，沁阳市政府官网的官网页面已更迭为黑白色调，政府领导一栏中，薛勇的个人信息已被撤下，部分涉及其职务调整的稿件也被删除。

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