广西助推中新互联互通南向通道物流合作

中国国际贸易促进委员会广西分会昨天（15日）召开新闻发布会称，本月27日将在广西南宁举办2018中新互联互通南向通道物流高峰论坛，邀请中国国内外政商界人士、专家学者共同推进“一带一路”建设。

据新华社今天（16日）报道，2015年11月，中国和新加坡政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目正式启动。其主要目标之一即为降低西部地区物流成本、促进国际投资贸易增长，南向通道应运而生。

南向通道以中国西南、西北腹地为主轴，向南联通发展潜力巨大的亚细安（中国称东盟）地区，向西联通幅员辽阔的中亚地区，向东联通长江黄金水道和亚欧大陆桥东段，汇集贸易流、信息流、资金流。

随着“一带一路”建设不断深化，经贸方面取得丰硕成果，南向通道日益吸引中外企业的关注。官方最新统计，来自美国、法国、德国、丹麦、新加坡、印度尼西亚等15个国家超过300名代表将出席论坛，包括亚细安国家工商会负责人、物流协会负责人，以及国内外知名企业代表、专家学者等。

其中，参会企业涉及物流行业、进出口贸易、生产加工、物联网技术等领域。此外，来自广西、贵州、四川、甘肃、重庆、云南、青海、陕西八个省区市也将派出代表参会。

广西贸促会贸易投资促进部部长邓诗军表示：“南向通道无疑是中国西南、西北欠发达地区的福祉，通过改变物流通道的格局，带动西部地区主动对接国际供应链。它已经从概念变成新兴市场，运输与物流企业纷纷加入。”

邓诗军也指出，广西贸促会目前已经与“一带一路”30多个沿线国家80多家工商会签订合作协议，初步形成了覆盖沿线主要国家的工商合作网络。

据报道，广西陆海联运日益便捷，多线路资源重叠，北向辐射中国中西部到欧洲，南向辐射亚细安地区，并通过与新加坡港、香港等亚洲主要枢纽港联动，将通道延伸至全球主要经济区。

邓诗军介绍，论坛由中国—亚细安商务与投资峰会秘书处、中国国际贸易促进委员会广西分会、中国国际商会广西商会主办，将以“‘一带一路’南向通道国际物流新机遇”为主题，深化中外工商机构和企业间交流与合作，推动南向通道建设收获早期成果。

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