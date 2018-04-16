中国空军新型战机歼-10C今起开始担负战斗值班任务

中国空军官方微博发布消息，指中国空军新型战机歼-10C于今天（16日）开始担负战斗值班任务，标志着空军攻防作战体系进一步完善，有效履行使命任务能力进一步提升。

据中新网今天报道，歼-10C是中国自主研发的第三代改进型超音速多用途战斗机，配装先进航电系统及多型先进机载武器，具备中近距制空和对地面、海面目标精确打击能力。2017年7月参加庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵首次公开亮相，受到海内外舆论广泛关注。

歼-10C战机列装空军后，实战实训逐步展开，飞行人才稳步成长，在空军“红箭-2016”“红箭-2017”体系对抗演习中发挥重要作用，为空军新质作战能力的提升打下基础。

报道称，装备歼-10C战机的空军航空兵部队在新时代练兵备战中再出发，“走实训之路，练打赢之功”。驻训高原、砺剑雪域、穿越山谷，歼-10C的战斗航迹贯穿着“一切训练都是为了作战”的理念，实现了从“练为战”到“练即战”的转变。

据报道，歼-10系列战机的发展历程，见证了改革开放为中国航空工业和空军建设发展注入不竭动力的全过程。

与歼-10C先后列装空军航空兵部队的歼-20、运-20、歼-16、轰-6K和苏-35等新型战机，为空军战略转型提供有力支撑，让中国空军官兵深切感悟到改革开放是建设世界一流军队的必由之路。

在练兵备战中实战实训、按纲施训，空军越来越多的飞行员具备通飞歼-20、歼-16、歼-10C等多种新型战机的能力。

在改革开放中成长起来的空军航空兵某旅副旅长吕威表示：“实战实训只有敢于走别人没有走过的路，才能收获别样的战斗力。驾驭新装备，牢记新使命，新时代空军飞行员要飞出大国空军的威武和气质。”

走在“中国特色强军之路”上的中国空军，围绕“空天一体、攻防兼备”战略目标，接续建设实战空军、转型空军、战略空军，转型发展进入快车道，备战打仗能力发生历史性变化，成为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争的重要力量。

报道引述中国空军新闻发言人申进科大校表示，改革开放离不开和平安宁的环境。在“新时代改革开放”中，空军全力推进练兵备战，不断锤炼空天战略打击能力、空天防御能力和空中战略投送能力，坚定不移维护中国国家空天安全、维护国家战略利益。

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