暴雪致川藏线600余辆车受阻 武警某部紧急出动六小时抢通

受强冷空气影响，西藏藏东南区域昨天（15日）普降暴雪，致使川藏线昌都市左贡县境内东达山段交通中断，造成600余台车辆滞留。

据中新网今天（16日）报道，昨午12时30分，武警某部交通三支队驻左贡县中队值班室接到求助电话。随后，中队启动应急救援预案，由该支队驻左贡县中队中队长张炜带队，率10名抢险救援技术骨干，携带救援工具和工业盐，赶赴现场实施救援。

据张炜介绍，抵达现场后，该部官兵一边实地勘察灾情，一边对灾害现场实施警戒，同时做好滞留群众心理安抚工作。在全面了解灾情后，为尽快疏通滞留车辆，恢复道路通行，官兵们发动现场人员力量参与救援行动。

救援中，官兵们采取“先清理路面积雪、再疏通车辆通行”的方式进行道路抢通。据报道，灾害现场海拔5100多米，氧气含量稀少，加上降雪不断，给现场救援带来了很大难度。

截至当天傍晚6时30分，经过官兵们近六小时的抢通，因暴雪导致川藏线东达山段中断的交通全面恢复通行，滞留于此路段的600余辆车和2000余人全部顺利通过。为表达谢意，过往司乘人员纷纷向一线救援官兵鸣笛、点赞致敬。

据悉，该支队下一步将根据近期天气情况，全面加强川藏、新藏“两线”道路的巡查力度。

同时，对抢险救援主战装备进行检修保养，并备足充分油料，提高官兵战备意识，确保道路一旦受灾，能够第一时间赶赴现场实施抢通。

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