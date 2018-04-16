中国国产无人无缆潜水器“潜龙三号”首次亮相

中国自主研发的无人无缆潜水器“潜龙三号”昨天（15日）首次亮相，随同“大洋一号”从福建省厦门市起航，奔赴南中国海执行综合海试科考任务。

据中通社报道，科考船“大洋一号”昨天搭载“潜龙三号”和70名科考队员离开厦门港，奔赴南中国海执行综合海试B航段任务。在此航段中，目前中国最先进的自主无人潜水器“潜龙三号”将首次出海。

按照计划，科考队将完成“潜龙三号”的海上试验与验收；完成EM122多波束系统的标定和验收；完成国产超短基线基阵的标定；开展1000米级多金属结核采集系统海试区的选址与环境基线调查；开展天然气水合物试采区及邻近区域地质和环境调查。

中国科学院沈阳自动化所研究员、“潜龙系列”总设计师刘健介绍，由于中国在西南印度洋的多金属硫化物合同区有约1万平方公里，探测任务繁重，仅靠一台“潜龙二号”，难以满足大洋深海资源探测的需要。

刘健指出，“潜龙三号”在“潜龙二号”技术基础上进行了优化升级，其中最主要的变化是最大续航能力的增加，噪声有所降低。

刘健说，“潜龙三号”是“潜龙系列”潜水器的新成员，以深海复杂地形条件下资源环境勘查为主要应用方向。“潜龙三号”的首次海试，存在出现技术故障、遭遇恶劣海况等风险。按照计划，海试通过后，“潜龙三号”将在中国大洋多金属硫化物资源调查航次中被实际应用，不断提升技术水平和性能。

据了解，“大洋一号”是中国功勋科考船，其自3月20日开始的A航段海试在西太平洋进行。其间，首次出海的无人有缆潜水器“海龙Ⅲ”完成了400米级、2000米级、4500米级三个深度级别的海试；无人有缆潜水器“潜龙11000”则完成了400米级和2000米级海试。

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