中国央企今年首季业绩实现“开门红”

中国国务院新闻办公室今天（16日）在北京举行一季度央企经济运行情况新闻发布会。国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）副秘书长、新闻发言人彭华岗在会上表示，一季度中央企业保持稳中向好发展态势，经济运行开局良好，实现首季“开门红”。

据中新社报道，一方面，营业收入稳步增长。2018年，中央企业加强市场形势研判，优化经营策略，努力提高中高端产品服务供给能力，一季度累计实现营业收入6.4万亿元（人民币，下同，1.34万亿新元），同比增长8.7%。电力、煤炭、机械、商贸等企业收入增速较快，石油石化、建筑、交通运输等企业收入增长平稳。

同时，效益保持高速增长。中央企业抢抓市场机遇，科学安排生产计划，持续提升盈利能力，一季度累计实现利润总额3770.6亿元，同比增加650.7亿元，增长20.9%；3月份当月实现利润1698.7亿元，同比增长17.8%，月度利润创新高。

此外，一季度中央企业净利润同比增长19.4%，归属于母公司所有者的净利润同比增长24.2%，国有资本回报水平明显提升。

值得一提的是，在2018年的首季，中央企业的新产品、新产业、新业态快速发展。“比如军工企业加大军民融合力度，加快推动产研转化，积极拓展智能制造、智慧安防、卫星遥感监测等领域，新产业收入占的比重超过了30%。”

彭华岗举例称，电信企业的数据、内容、信息技术服务等新兴业务也快速发展，一季度新业务的收入同比增长了13.4%，新业务的比重占销售收入的比重已经超过了50%。

彭华岗认为，中央企业在发展提升质量上还有很多的空间，有很多的工作需要做。未来国资委将坚持质量第一、效益优先，按照高质量发展的要求，进一步推动企业突出主业，一心一意做强做优实业，努力做好高质量发展。

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