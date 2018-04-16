陈茂波指香港已为资金流出做好准备

香港财政司司长陈茂波昨天（15日）表示，港汇“一如所料”在近期走弱，香港金融管理局四度出手承接港元沽盘，是联系汇率设计之内的自动调节机制。他呼吁外界无需对资金流出过份担心，因为港府一早已做好准备。

据中通社报道，陈茂波当天发表网志谈及金管局自2005年推出优化措施后的首次入市。他指出，美国联储局自2015年12月至今已六度加息，港美息差明显拉阔，吸引“套戥交易”使港元流向美元，最终导致部分资金流出香港。

陈茂波表示，外界无须对港元流走过分担心。他解释说，联系汇率是一种货币发行局制度，按联汇设计将出现资金流出、结余收缩、港息上升，以及汇率稳定的“四步曲”，完全是机制设计之内的正常运作。

陈茂波强调，港府有足够财力应付此次资金流出是毋容置疑的。他指出，自2009年美国实施量化宽松政策以来，约共有1300亿美元（1706.77亿新元）流入香港；金管局将这笔资金全部投放在一些高流动性和信贷质素良好的美元资产，能够迅速变现成美元现金。

他表示，即使遇上大额资金要求，金管局都绝对能够应付这些兑换要求。目前港元货币基础约1万7000亿港元（2843.51亿新元），能为资金流走提供极大缓冲。

陈茂波指出，港府早在资金未退潮前，已为香港银行和金融体系做好防震措施。香港本地银行在2017年底持有高流动性资产超过4万亿港元，另有丰厚外汇基金提供安稳的后盾。他表示，非常有信心香港能够应付极端情况下，资金大量流走引发的挑战。

陈茂波表示，资金流出后，港元利率会更趋近美息，短期内不会大幅飊升，但借贷人的利息开支难免会因而上升。

他提醒市民，在借贷时要务实审慎，不应期望超低息环境无止境地持续下去。此外，要慎重考虑能否应付利息开支上升的情况，量力而为，小心管理风险。

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