一季度中国黄金产销量同比双降

中国黄金协会今天（16日）公布，2018年一季度，中国累计生产黄金98.216吨，与去年同期相比减产2.981吨、下降2.95%。同期，全国黄金实际消费量284.97吨，与去年同期相比下降5.44%。

中新社引述中国黄金协会表示，今年一季度，中国部分黄金矿山关门整改，黄金产量延续了去年的下降趋势。黄金消费下降主要是由金条消费下降所致。2017年初，中国金条消费量大增造成了较高基数。今年一季度中国金条消费73.28吨，同比下降27.58%。

中国黄金协会会长宋鑫介绍，2017年，中国累计生产黄金426.14吨，同比下降6.03%。中国政府先后出台了一系列法规和政策，2017年部分黄金矿山企业减产或关停整改，黄金产量自2000年以来首次出现大幅下滑。

宋鑫同时指出，中国的黄金产量仍然连续11年保持世界第一。黄金消费量连续五年保持世界第一，2017年中国黄金实际消费量1089.07吨，同比增长9.41%。

此外，上海黄金交易所已成为全球第一大场内实金交易市场，上海期货交易所成为仅次于纽约商品交易所的全球第二大黄金期货市场，商业银行黄金业务在黄金市场中的主体地位不断增强。

对于今年黄金市场形势时，宋鑫表示，国际政治经济形势复杂多变，各种国际因素都将在黄金市场中体现出来，增加了黄金行业发展前景的不确定性。不过，黄金作为不可替代的全球性战略资产，在维护国家金融稳定、经济安全中具有重要作用。

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