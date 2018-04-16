中国国家广播电视总局、国家新闻出版署等今挂牌

中国国家广播电视总局、中国国家新闻出版署、中国国家版权局、中国国家电影局今天（16日）分别挂牌。

据中新社报道，根据官方介绍，国家广播电视总局主要职责包括贯彻中共宣传方针政策，拟订广播电视管理的政策措施并督促落实。

此外，也统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展；推进广播电视领域的体制机制改革；监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量；负责广播电视节目的进口、收录和管理；协调推动广播电视领域走出去工作等。

根据《深化党和国家机构改革方案》，为加强中共对新闻舆论工作的集中统一领导，更好发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用，中共中宣部统一管理新闻出版和电影工作。

国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）牌子。

中央宣传部关于新闻出版管理方面的主要职责包括，贯彻落实中共宣传工作方针，拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。

另一方面，国家新闻出版广电总局的电影管理职责，也同样划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家电影局牌子。

调整后，中央宣传部关于电影管理方面的主要职责包括，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调中国全国性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

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