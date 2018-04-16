崔天凯：炒作中国“渗透”等对中国学生不公正

中国驻美大使崔天凯当地时间昨天（15日）在2018年沃顿中美峰会上演讲时指出，有些人在攻击中美之间的人文交流，炒作所谓中国的“影响”和“渗透”时，甚至把中国学生、学者在美国学习、美国很多地方开展的汉语教学项目等都视作威胁。他表示，这对中国学生和学者是不公正的。

据央视新闻客户端今天（16日）报道，崔天凯表示，自己30年前也曾在美国上学，该段经历到现在他还记忆犹新。

崔天凯说，该段经历对自己此后的学业、事业发展，甚至对他个人的人生都产生了积极影响，并表示，自己始终非常感谢在美国的母校和老师。

崔天凯说，留学的经历也让他看到了中美两国友好的基础存在两国人民当中。两国人民特别是年轻一代的相互了解和友谊，决定中美两国关系的未来。

崔天凯指出，中国学生到美国来，上的是美国学校，念的是美国教材，受到美国老师的教育，与美国同学相处。

崔天凯质问说，生活在美国社会中，中方不担心中国留美学生受美国的影响，为什么会有人担心美国被他们影响呢？他表示，有这样的想法是对中国学生的不尊重，也是对美国学校和老师的不尊重。

崔天凯进一步质问说，像沃顿这样的高等学府难道就这么脆弱，会被几个中国学生改变吗？即使有什么改变，这也是一个相互借鉴、相互学习的过程，最后的结果是加深两国人民之间的了解和友谊，这有什么不好呢？为什么有些美国的政客连这点自信都没有呢？

崔天凯表示，希望美国的政治家和所谓的战略家们在历史的十字路口不要走错方向，要作出正确的选择。

他认为，其实中美只要始终把两国人民的利益放在首位，真正从两国人民的利益出发，这个选择是显而易见的，也是不难做出的。

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