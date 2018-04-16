崔天凯：美国同中国接触合作出于自身利益，非做慈善

中国驻美国大使崔天凯当地时间昨天（15日）在美国费城出席2018年宾大沃顿中美峰会时表示，中美加强合作是两国利益所在、责任所在。

据新华社报道，崔天凯在峰会上发表讲话时说，中美即将迎来建交40周年，两国现在的选择将决定今后几十年中美关系的走向，将决定这对关系给未来中美两国自身和世界带来什么样的影响。

他说，过去40年的历史证明，尽管中美之间始终存在这样那样的差异和分歧，但保持一个总体合作的关系符合两国利益，有助于实现两国双赢。

崔天凯在讲话中驳斥了质疑中美合作共赢关系的一些杂音。他说，美国同中国接触和合作是出于美国自身利益，不是做慈善。在过去几十年同中国的合作中，美国的利益也确实得到了很好的保障和促进。

崔天凯说，有美国人认为，在中美经贸关系中美国吃亏了，这个观点也是站不住脚的。

他指出，中美两国贸易额从尼克松总统访华时的几乎可以忽略不计，发展到去年超过了5800亿美元（7610.15亿新元），双向投资也在不断增加，这给中美两国都带来了巨大利益。美国企业也从中国的发展中获得了巨大利益，赢得了市场份额，得到了商业回报。

崔天凯说，贸易不平衡问题当然要解决，但是不能找错原因，更不能开错药方。贸易战绝对是错误的选择，对谁都没有好处。

他表示，中方的态度一是反对，二是不怕。如果有人坚持要打贸易战，中方一定奉陪到底。

崔天凯当天也驳斥了“中国工人抢了美国工人的工作”及攻击中美之间人文交流的一些错误观点。

他说：“我希望美国的政治家和所谓的战略家们在历史的十字路口不要走错方向，要作出正确的选择。其实只要我们始终把两国人民的利益放在首位，真正从两国人民的利益出发，这个选择是显而易见的，也是不难作出的。”

据报道，宾大沃顿中美峰会由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学生于2016年创办，是美国由学生组织的规模最大的高层论坛，吸引中美政商学界人士及美国各大高校学生参加。

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