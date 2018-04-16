检察机关依法对项俊波、杨崇勇、虞海燕提起公诉

据最高人民检察院网站消息，近日，江苏、天津、重庆检察机关依法对中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波涉嫌受贿案，河北省人大常委会原党组书记、副主任杨崇勇涉嫌受贿案，中共甘肃省委原常委、甘肃省人民政府原副省长虞海燕涉嫌受贿案提起公诉。

据中新网今天（16日）报道， 中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由江苏省人民检察院侦查终结后移送江苏省常州市人民检察院审查起诉。

近日，江苏省常州市人民检察院已向江苏省常州市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人项俊波利用其担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

至于河北省人大常委会原党组书记、副主任杨崇勇涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由天津市人民检察院侦查终结后移送天津市人民检察院第二分院审查起诉。

近日，天津市人民检察院第二分院已向天津市第二中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人杨崇勇利用其担任中共河北省委常委、省政府副省长的职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取、非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

至于中共甘肃省委原常委、甘肃省人民政府原副省长虞海燕涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由重庆市人民检察院侦查终结后移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉。

近日，重庆市人民检察院第一分院已向重庆市第一中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人虞海燕利用其担任酒泉钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂厂长、酒钢集团副总经理兼总工程师、总经理、董事长、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会主任、甘肃省人民政府副省长、中共甘肃省委常委、中共兰州市委书记等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

报道称，对以上案件，检察机关在审查起诉中，分别告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，保障了被告人各项诉讼权利。

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