台湾近七成“社会新鲜人”望赴大陆工作

台湾104人力银行16日发布分析报告指出，在该机构登记求职的今年将毕业或退役的“社会新鲜人”最近一年更新履历并勾选愿意到台湾以外地区工作的有3562人，其中有69%的人想赴大陆工作。

据新华社报道，据该机构调查统计，上述有意赴台湾以外地区工作的“社会新鲜人”中，52%是硕、博士；28%来自台湾五大名校，依序是：台湾大学7.7%、成功大学6.4%、台湾交通大学4.9%、政治大学4.4%、新竹清华大学4.4%，而就读五大名校背景的求职者中，愿意赴大陆工作的比例最高，工作地点又以上海占比最高。

该机构还介绍说，台湾企业外派人才需求持续增加，目前赴台湾以外地区工作机会总数为22430个，其中赴大陆工作机会数位11905个，占53%。而赴大陆工作机会数以广东省为最多，有4146个，江苏省、上海市分别有2486个和2310个，位列第二、三位，之后是福建省、浙江省，分别有573个和452个，此外四川省、安徽省等内陆地区逐渐增加。值得注意的是，这些工作机会中有18.6%不要求具有工作经验。

此外，该机构报告指出，台湾民众赴大陆工作虽仍以30-49岁中壮年为主力，但对新世代的吸引力已比十年前明显增加。主动应征赴大陆工作的求职者中，18-24岁的占比已从2008年的2%提升至目前的10%。

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