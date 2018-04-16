中方再次阐明立场：反对美英法空袭叙利亚

针对英法美对叙利亚发动空袭，继14日表明反对动武的态度后，中国外交部发言人华春莹16日在例行记者会上再次大篇幅阐述中方立场。

据环球网报道，首先，华春莹表示，联合国宪章对于在何种情况下使用武力是有明确规定的。美英法对叙利亚发动军事打击违反了禁止使用武力的国际法基本原则，有悖联合国宪章。以惩罚或者报复使用化武行为为由，对叙利亚动武也不符合国际法。因为现在的国际法禁止对非法行为采取武力报复措施。绕开安理会，以单边人道主义干涉为由对它国动武，也不符合国际法。

第二，以化武为由对别国动武，历史上有前车之鉴。历史的教训应该汲取，以前的悲剧不能重演。我们注意到美英法三国有关的高官也都说，“极有可能”是叙利亚政府使用了化武，或者说“正在寻找证据”。我们认为，拿这样的有罪推定为理由来对一个主权国家发动军事打击，是不负责任的。叙利亚化武问题需要真相。

华春莹表示，中方在化武问题上的立场是非常明确的，我们反对任何国家、任何组织、任何人、在任何情况下、出于任何目的使用化学武器。我们主张要对疑似的化武事件进行全面、客观和公正的调查，得出经得起历史和事实检验的可靠的结论。我们支持禁化武组织派遣调查组赴叙利亚实地调查。在得出结论之前，各方都不能预判结果。

最后，华春莹再次强调，叙利亚问题军事解决没有任何出路。政治解决是叙利亚问题的唯一现实选择。动辄诉诸武力只会加速地区局势动荡，使问题更加复杂难解。有关方面应该切实汲取教训，避免重蹈覆辙。

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