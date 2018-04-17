中国人保原总裁王银成受审 被控受贿870余万元

福建省福州市中级法院昨天（16日）一审公开开庭，审理了中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成受贿一案。王银成被控受贿共计折合870余万元（人民币，下同，181.55余万新元）。他当庭表示认罪悔罪。法庭将择期宣判。

据央视报道，福建省福州市检察院派员出庭支持公诉，被告人王银成及其辩护人到庭参加诉讼。

福州市检察院起诉指控：2006年至2016年，王银成利用担任中国人民财产保险股份有限公司党委委员、副总裁、党委书记、总裁及中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、总裁等职务上的便利，为相关单位和个人在工程承揽、职务晋升、子女就业等事项上提供帮助，直接或通过其近亲属，非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合870余万元，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，王银成及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，王银成还进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。

另据新华财经报道，王银成生于1960年，经济学博士，高级会计师，毕业于中南财经政法大学并获经济学博士学位，在中国保险行业经营管理方面拥有30年丰富经验。

他1982年加入中国人民保险公司，历任中保财产保险有限公司计财部副总经理（主持工作）、中国人保公司深圳分公司总经理、中国人保公司总经理助理。他还曾任中国人民财产保险股份有限公司副总裁等职。

王银成于去年7月5日被通报给予开除党籍和公职处分。

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