南宁一男子持刀砍人致一死三伤 嫌犯已被控制

据广西壮族自治区南宁市公安局兴宁分局官方微博消息，昨天（16日）中午12时许，南宁市兴宁区发生一起伤人案件；一名男子持刀砍人，造成一死三伤。有当地媒体称，死者为一名1岁多的男童。警方下午4时许通报说，犯罪嫌疑人已被控制，案件正在进一步调查处置中。

中国新闻网引述南宁市公安局兴宁分局发布的消息，指案件发生在南宁市兴宁区昆仑大道大乌村路口旁。

广西新闻频道微信公号同日报道说，事件目前造成一名1岁多的男童不治身亡，至少三名伤者正在抢救。

目击者称，行凶者为一名25岁左右的年轻男子。这名男子无故砍伤路过的一名推着婴儿车的女子及1岁多的男童，随后又砍伤两名前来阻止的群众。

据了解，这名男子在大乌村先购买了啤酒，喝酒后又到马路对面的餐馆抢了一把菜刀，接着返回村口行凶。行凶男子初步被推断为精神异常。

网上流传的现场视频显示，地面上血迹大约蔓延了10多米，现场一片哭喊声。

案发后，南宁市公安局兴宁分局巡逻警力和辖区派出所立即赶到现场开展调查处置，协助120救护人员对伤员进行救治。

该市公安局负责人也到达现场指挥，并调集刑侦部门等开展侦查，同时加强路面武装巡逻查缉。

免费试阅14天