涉在港酒店谋杀妻儿 韩国商人港收押所内自杀身亡

香港特区政府惩教署昨天（16日）通报说，荔枝角收押所一名43岁男囚犯当天自杀死亡。港媒则引述消息称，死者是一名韩国男子，涉嫌今年1月在香港一家酒店内杀害妻儿，被控谋杀罪。

据中通社报道，当天早上约7时25分，惩教人员巡视囚室期间，发现该名在囚人士在床上用床单铺盖身体，并对指令没有反应。

惩教人员立即进入囚室检查，发现该名在囚人士用床单缠颈自杀，于是立即召唤支援人员，为他急救及召唤救护车将他送往公立医院抢救。他其后于早上约8时被证实死亡。

惩教署已将事件转介警方跟进调查，死因裁判法庭将进行死因研讯。署方也已指派由一名惩教事务高级监督领导的委员会检视该宗事件。

香港警方提供的消息显示，警员在现场检获遗书，初步调查相信事件并没有可疑。据悉，死者在遗书中透露感到很累，感谢身边的朋友并向他们道别。

据报道，死者是一名韩国商人，涉嫌今年1月与家人来港旅游期间，在九龙柯士甸道西一家酒店内谋杀妻子及儿子，被控两项谋杀罪而被还押。

案件早前曾在法院提讯，法官将案件押后至下月23日再讯。

去年5月及7月，香港也曾发生两宗疑犯分别在警方或惩教署收押期间怀疑上吊自杀事件，两人最终不治。

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