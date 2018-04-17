国家药监局回应“神药”鸿茅药酒有关监管情况

“神药”鸿茅药酒近日引发舆论聚焦，中国国家药品监督管理局昨天（16日）在北京表示，已要求内蒙古自治区食品药品监督管理局落实属地监管责任，严格药品广告审批。此外，已组织有关专家，对鸿茅药酒由非处方药转化为处方药进行论证。

据中新社报道，广东医生谭秦东近日因发文指鸿茅药酒为毒药被跨省抓捕的事件，引起舆论关注。此次引起公众质疑的并不是一款普通的保健品，而是享有国药批准文号的非处方药。

据了解，鸿茅药酒药品标准收载于中华人民共和国卫生部药品标准《中药成方制剂》第十四册，处方含有67味药味，功能主治为：祛风除湿，补气通络，舒筋活血，健脾温肾。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，脾胃虚寒，肾亏腰酸，以及妇女气虚血亏。

针对民众的质疑和担心，国家药监局表示，已要求内蒙古自治区食品药品监督管理局落实属地监管责任，严格药品广告审批，加大监督检查，督促企业落实主体责任。

一是责成企业对近五年来各地监管部门处罚其虚假广告的原因及问题对社会作出解释；对社会关注的药品安全性和有效性情况作出解释。

此外，加强不良反应监测，汇总近五年来不良反应发生情况，及时向社会公开。同时，向国家药品监督管理局提交报告。

二是严格按照说明书（功能主治）中规定的文字表述审批药品广告，不得超出说明书（功能主治）的文字内容，不得误导消费者。

三是内蒙古自治区食品药品监督管理局要持续加大，对该企业日常检查和飞行检查力度，督促企业落实药品安全主体责任。如发现违反药品相关法律法规的问题，将依法严肃处理，直至吊销药品批准文号。

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