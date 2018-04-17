正在日本访问的中国国务委员兼外交部长王毅，昨天（16日）在东京会见日本首相安倍晋三后，应询向媒体介绍此次访日成果。

中新社引述王毅介绍说，前天（15日）同日本外相河野太郎进行了深入会谈，昨天上午时隔八年重新启动了中日经济高层对话，当天下午又同安倍深入交换了意见。

王毅表示，双方都意识到，目前中日关系的改善局面来之不易，值得倍加珍惜。中方重视这一段时期以来安倍和日本政府，就改善同中国关系所释放的积极信息；中方愿意同日方相向而行，不仅要保持改善的势头，而且还要使改善的进程不断推进下去，开辟中日关系新的前景。

王毅说，关于双方的经济关系，中方向日方介绍了“一带一路”建设所取得的进展，中方对日方以适当的方式参与“一带一路”建设持开放态度。双方就此进行了详细的讨论。

此外，安倍又重申对“一带一路”建设的积极态度，同时表示，可从具体的项目合作开始做起。王毅表示，中方愿意同日方一起，找到合适的项目，开展三方的合作。日方提出希望就此建立一个官民并举的交流合作平台，中方也持开放的态度，希望不久可以把这个平台建立起来。

王毅指出，中日经济高层对话已经中断八年；这八年间，不管国际经济形势、还是中日各自的经济都发生了很大变化。所以中方提出来，两国应在一个新的起点上探讨推进今后的互利合作。

此外，根据两国各自的发展需要，以及目前的世界发展潮流，两国提出了下一步中日经济合作的重点领域。比如说，节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等。

双方也认为，这些领域都有着广阔合作空间和巨大合作潜力。不仅可以造福两国人民，也可为地区发展提供新的动力。

此外，双方还一致认为，应该推进区域经济一体化进程。下更大的气力，加快中日韩自贸区的谈判，加快区域全面经济伙伴关系协定的谈判，争取早日取得具体的成果。

针对目前出现的贸易保护主义，双方也进行了充分讨论。

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