中日关系若持续改善 王毅：李克强下月或正式访日

正在日本访问的中国国务委员兼外交部长王毅，昨天（16日）在东京会见日本首相安倍晋三后，接受现场中外媒体采访。

据中新社报道，对于中日关系是否已经开始全面改善，王毅表示，中方希望此次时隔八年的中国外长正式访问日本，能够成为推动中日关系重回正常发展轨道的重要一步。

他说，在此基础上，中日应不断巩固和推进改善的势头，不仅使两国关系尽快回归正轨，而且要按照中日四个政治文件所确定的方向，依据双方达成的互为合作伙伴、互不构成威胁的共识，进一步开创中日关系健康稳定发展的新前景。

对于下一步高层交往和安倍具体讨论了什么内容，王毅表示，这些年来中日关系之所以停滞不前，甚至出现一些恶化，就是因为受到了很多问题的干扰。其中的经验教训是值得汲取的。

他指出，其中的核心就是日方能否正确对待中国的发展和壮大。

王毅表示，随着中日关系不断改善，高层交往也会逐渐恢复，可以说是水到渠成。首先要考虑的，就是中日韩三边领导人会议，有可能下个月在日本召开。如果中日关系的改善得以持续，中国国务院总理李克强不仅会出席中日韩领导人会议，而且有可能对日本进行正式访问。

他透露，自己与日本外相河野太郎都表示，双方要共同努力，为此做好一切准备，创造必要条件，营造一个合适的气氛和环境。

至于朝鲜半岛问题，王毅说，安倍一开始就谈到了朝鲜半岛问题，并几次提出和强调了朝鲜半岛核问题对日本的重要性，也提到了“绑架”问题。

王毅说，自己向安倍表明了中国政府的立场。目前半岛核问题已从一个剑拔弩张的危机状态转向明显的缓和，重新回到了无核化的方向上来。这是包括中方在内各方共同努力的结果，值得国际社会予以欢迎和支持。

同时，朝鲜方面提出，应该解决朝方合理的安全关切，中方认为这个要求也是正当的。所以中方认为，各方还是应该沿着“双轨并进”的思路，推进半岛核问题的政治解决进程。也就是说，一方面推进并实现半岛的无核化；另一方面推进并建立半岛的和平机制，最后形成“一揽子”的解决。

王毅指出，这才是半岛实现长治久安的根本之策，并表示，中方愿意同其他各方一道，继续为此发挥建设性作用。

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