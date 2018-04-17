京津冀地区将出现中至重度空气污染

中国环境监测总站预计，今天（17日）至周五（20日），受系统性偏南风影响，京津冀中南部地区将出现一次区域性污染过程。

据中新社报道，根据中国环境监测总站会商京津冀及周边地区省级监测中心预报结果，预计今天，受前期滞留于河南地区的沙尘回流影响，粗颗粒在偏南风作用下，在太行山及燕山前持续累积，京津冀中南部将以轻至中度污染为主，部分城市可能出现重度污染，首要污染物为可吸入颗粒物（PM10）。

明天至周五，受清晨高湿及逆温过程及近地面持续偏南风影响，预计京津冀中部将出现一次以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的中至重度污染过程，主要影响区域为京津冀中部城市群。

分析此次污染过程成因，国家大气污染防治攻关联合中心专家认为，4月以来，京津冀区域气温不断升高，受偏南风、偏东风为主的暖湿气流影响，静稳、高湿等不利气象条件较易出现。

同时，实行秋冬季错峰生产的各类工业企业恢复并加大力度生产，工业生产、建筑施工及柴油车运输等活动也明显加强，污染物排放增加显著，主要污染物排放强度维持高位。

预计周六（21日）起，受凌晨降水过程及后续东北冷高压影响，污染形势缓解，污染过程结束。

免费试阅14天