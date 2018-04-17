傅莹：中国人需更快学习适应世界大国地位

中国全国人大外事委员会副主任委员傅莹当地时间上周六（14日）在美国宾夕法尼亚州大学表示，“冷战后美国延续零和思维，如今似乎疲态显现”。她认为，世界需要一个“新剧本”，并指中国国家主席习近平提出的“构建人类命运共同体”蓝图，是21世纪更好的选择。

据新华社美国费城时间昨天（16日）报道，傅莹当天在宾夕法尼亚州大学举行的宾大沃顿中美峰会上发表演讲，并作出上述表示。

傅莹说，2003年美国发动伊拉克战争时，中国GDP只有美国的九分之一，而10年后美国开始撤军时，中国GDP接近美国的一半，已然成为世界第二大经济体。美国有些人的焦虑在于，照此趋势，中国经济总量赶超美国只是时间问题。

傅莹说，今年是中国改革开放第40个年头，中国与美国的关系有了巨大的改变，两国在很多领域成为重要的合作伙伴，双方都从中获益颇丰。

不过，她指出，中美关系上空也飘来乌云。美国对中国的担忧日益加剧，将中国定位为挑战美国利益和影响、侵蚀美国安全和繁荣的“战略竞争对手”。一段时间以来，美国声称要对中国实施贸易关税惩罚措施，加剧了紧张气氛。

傅莹说，中国正日益走近世界舞台中央，但这个舞台从来未曾空场，几个世纪以来舞台上的老剧本不断上演，你方唱罢我登场。中国面临的挑战是如何找到自己适当的角色。

她表示，“老剧本”中的情节并不总是美好，从古代自我毁灭式的伯罗奔尼撒战争，到近代给人类带来巨大灾难的两次世界大战，权力争夺的剧目一次次上演。

依据“老剧本”中权力争夺的思维定式，美国开始把快速成长的中国视为对手和威胁。正如历史学家修昔底德所警示的：是雅典的不断崛起和斯巴达不断增长的恐惧，把它们拖入冲突的陷阱。

傅莹质问说，现在中美是否再次感受到了“修昔底德陷阱引力”？

尽管如此，傅莹表示，中国人对于世界权力争斗的态度相当淡定。传递出来的信息是平静而严肃的，即中国将坚定不移地走改革开放的道路，中美合作符合双方根本利益，也有利于世界的和平与发展。

对于试图对中国的未来进行预测的人士，傅莹提醒说，中国人对于战争与和平的经历和知识是相当丰厚的。在2400年前伯罗奔尼撒战争上演的年代，中国正处于历时500多年的春秋战国群雄争霸的激荡岁月。每个文明都会留下自己独特的思想印记，而中国人的思想遗产是要珍惜和平、维护安定，而不是痴迷于战争。

她举例说，孔子主张“和为贵”、“慎战”；孟子主张“得道多助、失道寡助”，即便是“兵法之圣”的孙子也认为，不战而屈人之兵是上策。“国泰民安”始终是中华民族的追求。

傅莹指出，今日中国军事战略的防御性质，就深深根植于古代传统思想。但是，中国自近代以来没有能够很好地保卫国土，一个多世纪丧权辱国的教训相当深刻。因此，中国人民期待国家强盛、军队强大，希望拥有强有力的国防力量。中国人深知，和平需要力量来保卫。

另一方面，傅莹说，中国是个仍旧处于艰难爬坡阶段的发展中国家，距离实现国家现代化的目标还有很长的路要走，自身改革发展的任务还很艰巨。例如，帮助剩余的3000万贫困人口彻底脱贫就是当前一项艰巨任务。

此外，中国还面临反腐败、加强法治和完善现代国家治理，以及环境治理、经济结构调整等众多任务。

傅莹表示，在今后相当长的时间内，中国必须集中精力进行国内发展，帮助每个家庭和个人提高生活水平。为实现自身的发展目标，中国需要总体和平的外部环境。

与此同时，中国越来越认识到自身成长对世界的影响，意识到要对世界承担更大的责任。中国对世界的期待和担忧没有视而不见。

她表示，中国人需要更快地学习，更快地适应世界大国地位，学会及时和令人信服地向世界阐明自己的想法和意图。

傅莹说，中国经济社会发展的成功，是中国人民在中共领导下努力奋斗的结果。去年秋天举行的中共十九大，对中国的历史方位作出了重要判断，“中国特色社会主义进入了新时代”，是中国人民实现中华民族伟大复兴“中国梦”的时代。

傅莹也介绍了习近平在刚结束的博鳌亚洲论坛上的重要讲话。

她说，习近平表达了继续深化改革开放的决心，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。此外，他宣布了若干进一步扩大开放的举措，包括加强市场准入、改善投资环境、加强知识产权保护和扩大出口等等。

傅莹说，中国进一步改革的政策和扩大开放的举措，对如何处理好中美关系面临的挑战也带来启发。中美保持合作伙伴关系，找到彼此都能接受的解决分歧的办法，符合双方根本利益。

她指出，合作带来共赢，而冲突，无论是在贸易还是在及其他领域，都会损害双方的利益。习近平提出了“构建人类命运共同体”的蓝图，这是21世纪更好的选择。

免费试阅14天