中国国家统计局：中美贸易摩擦难不倒中国经济

针对中美贸易摩擦会否影响中国经济整体运行，中国国家统计局新闻发言人邢志宏今天（17日）在北京表示，中美贸易摩擦难不倒中国经济，更改变不了中国经济持续健康发展的良好态势。

据中新社报道，国务院新闻办公室当天就2018年一季度国民经济运行情况举行新闻发布会。也是中国国家统计局国民经济综合统计司司长的邢志宏，在答记者问时作出上述回应。

对于备受关注的中国外贸形势，邢志宏指出，中国从来不刻意追求贸易顺差，这两年中国贸易顺差在持续收窄，对外出口之所以能够增长是因为中国存在综合竞争优势。

他强调，中国在对外贸易中追求的是贸易平衡，这种平衡也有利于国内经济发展。

邢志宏进一步表示，关于中美贸易问题，中国政府已经表明坚定立场。

他说：“我们对外开放的格局在进一步扩大，东方不亮西方亮，我们的贸易空间依然非常大，通过国内企业不断增强竞争力能够继续保持进出口贸易的平衡”。

至于贸易摩擦对中国经济的整体影响，邢志宏以当前中国经济的三大特点作为回应。

一是韧性好，调整适应能力强。邢志宏表示，中共十八大以来，中国经济增长从主要依靠工业带动转向工业和服务业共同带动，从主要依靠投资拉动转向投资和消费一起拉动。

他说：“我们从一个出口大国转向了出口和进口并重的大国，这种结构性的变化大大增强了中国经济的稳定性和韧性”。

二是潜力足。邢志宏表示，创业创新使中国由过去的人口红利正向人才红利转变，中国有1.7亿多受过高等教育和拥有技能的人才资源，这是中国经济发展的希望所在。

此外，经济活力、动力、潜力的不断释放，也使中国经济的创新力、竞争力大大增强，提高了应对复杂局势的能力。

三是回旋余地大。邢志宏强调，当前中国经济保持稳中向好发展态势，财政金融稳健运行，外汇储备规模世界第一，政策调控工具多、空间大。

邢志宏表示：“所以中国完全有条件、有能力应对中美贸易摩擦，应对各种风险挑战，保持经济持续健康发展态势”。

免费试阅14天