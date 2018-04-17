赵克志：把维护国家政治安全置于重中之重

中国国务委员、公安部部长赵克志昨天（16日）在全国公安机关视频会议上强调，针对当前国家安全和社会稳定领域出现的新情况新动向，要旗帜鲜明、立场坚定，敢于斗争、善于斗争，坚决维护国家政治安全和社会大局持续稳定，坚决履行好党和人民赋予的新时代职责使命。

据中新社今天（17日）报道，赵克志指出，中国各级公安机关要紧紧盯住当前影响国家政治安全和社会稳定的突出问题，保持高度警惕、强化底线思维、采取有力措施，全力确保国家政治安全和社会大局稳定。

赵克志强调，要牢固树立总体国家安全观，坚持以政治安全为根本，把维护国家政治安全置于重中之重。

此外，坚决粉碎、严厉打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动；坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全；坚决捍卫中国共产党领导和中国社会主义制度。

赵克志也表示，要坚持防范和打击并重，坚持抓早抓小抓苗头，注意把握政策策略、讲究方式方法，切实防止各种不稳定事端交织叠加，有效防范化解各类政治安全和社会稳定风险。

要严格落实“三同步”要求，加强对敏感案事件的应对处置和舆论引导，严防因负面炒作引发事件升级。要加强社会面整体防控和人员密集场所巡逻防控，严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护社会治安持续稳定。

赵克志要求，中国各级公安机关要完善工作预案，确保及时高效稳妥处置各类突发敏感案事件。切实强化队伍管理，确保当前维护国家政治安全和社会稳定各项措施落到实处。

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