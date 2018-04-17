林郑重申对23条立法未有时间表 称每日都在创造有利条件

香港特首林郑月娥今早（17日）出席行政会议前重申，为《基本法》23条（国安法）立法是特区政府的宪制责任，但目前未有时间表，在立法前要先创造有利条件。她表示，“我每日都在创造（有利条件）”，并强调非靠她一人之力就可办到。

网媒“香港01”引述林郑表示，自己对23条立法的立场仍如早前在发表《施政报告》中所指，禁止各样危害国家安全行为是政府的宪制责任。不过，社会上曾经为此而引起很多争议，认为应该审时度势、权衡轻重地推行工作。

林政表示，她本人有责任创造有利的立法环境，但有利的环境目前并未出现。

她说，过去大半年以来，政府工作取得成效，感觉社会气氛较平和，认为这样的结果是得来不易，现在应先抓紧经济机遇。

香港上个星期天举行首个全民国家安全教育日研讨会，引发外界质疑是否为《基本法》23条立法营造气氛。

林郑也说，在23条立法一事上没有感受到压力，“就算有压力都要做”。

至于会否主动积极地去推动立法工作，她认为，上任以来正是进行这方面的工作，称“每日都在创造有利条件”。

另一方面，对于已退休的第12届全国人大法律委员会主任委员乔晓阳访港，林郑表示，自已在上任的较早阶段已亲自邀请乔晓阳访港，视察香港的发展，并为问责制官员、公务员作主题演讲。

林政表示，以往都有类似做法，并强调乔访港与23条立法毫无关系。

免费试阅14天