蔡英文今出访非洲：走出台湾争取国际空间

台湾总统蔡英文今早（17日）启程出访非洲友邦斯威士兰王国，中国大陆明天（18日）则将在台湾海峡水域军演。蔡英文行前发表谈话表示，她有信心，也有决心捍卫台湾的安全，请台湾同胞放心。

联合新闻网引述蔡英文强调，她要求国安团队在出访期间，务必严密掌握周边情势，随时回报，做好应变，维持台海和平、稳定与繁荣的现状。她指出，这是政府责无旁贷的任务。

同时，蔡英文指出，她出访的这段期间，没有跟随出访的台湾行政跟国安团队成员都会坚守岗位，所有的改革跟建设，都会如期如质、按部就班的推动。

对于任内首次出访非洲，蔡英文说，只有走出去，才有更大的空间。台湾是世界的台湾，走出去，台湾才有无限的未来。

蔡英文表示，她现在就出发去拼外交；这趟行程除了参加斯威士兰的双庆仪式，见证台史的建交50周年，也将实际了解各项合作计划的成果。她指出，在当地有很多来自台湾的伙伴与企业朋友，很努力地为台湾打出一片天，“我们要去为他们加油打气”。

据报道，蔡英文预定在台湾时间明天（18日）凌晨参与与斯威士兰的元首会谈、接受赠勋，并签署“联合公报”。此次出访，总统专机将直飞斯威士兰，不过境其他国家，预定停留四天三夜。

蔡英文此次出访专案名为“同心永固”，取“两国同心、邦谊永固”之意。斯威士兰自1968年独立后，便和台湾建交，到今年刚好满50年，今年也适逢斯国独立50周年，也是斯威士兰国王恩史瓦帝三世（Mswati III）50岁生日。蔡英文将出席恩史瓦帝国宴与斯国双庆仪式。

蔡英文也将参访台湾在当地的医疗团，访视国合会在斯果推动的技职教育、职业训练及农业合作等计画执行情形。此外，总统也将参访台湾在斯果的企业，并与台湾在非洲南部的企业代表座谈，并与侨民及台商餐叙，宣慰侨胞。

蔡英文宣示台湾要走出去，总统专机上的菜单包含不少台湾美味，包括红烧牛肉面、古早味油葱鸡丝饭等。

免费试阅14天