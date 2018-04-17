大陆明军演 台党政人士：“打稻草人”策略

台湾总统蔡英文今天（17日）启程出访友邦斯威士兰，中国大陆明天（18日）将在台湾海峡水域军演。台湾党政人士表示，大陆这波“信息战”是采取“打稻草人”策略，目的是分化台湾内部。未来类似的信息战会更多，国安单位将积极建立这种“新型态军事攻击”的因应能量。

据联合新闻网今天报道，大陆选在蔡英文出访期间进行军演，大陆国台办主任刘结一昨天（16日）点名台湾行政院长赖清德“台独”，强调“举行军演，是为捍卫祖国主权和领土完整的一次行动”。

台党政人士认为，重点根本不在赖清德说了什么。陆方这波行动是十足的舆论战、心理战，先用过官方媒体将例行演训夸大，再批评赖清德，部分台湾舆论也加入批评。

党政人士指出，陆方只是简单通过官媒发布片段的资讯，就足以让台湾“鸡飞狗跳”，国安单位高度重视。因此，蔡英文上周末召集的国安会议，就特别提及针对不实资讯，台湾政府必须即时因应，才能安定民心。

党政人士说，对于大陆的各项作为，在军事安全层面，台湾政府有能力整握与因应，官方会及时说明，让民众安心。

对外，美国与台湾周边国家其实也都清楚大陆近期的动作，是延续过去一段时间在东亚地区的军事扩张，政府也会让区域内的国家，了解台湾能处理好自我防卫的工作。

报道引述民进党立委罗致政表示，大陆这次军演是例行性火砲射击训练，实际上没有明显与立即的军事威胁，目前也看不出有危机升级的情况。

他表示，大陆的目的不是要真正制造危机，只是如同过去对台一贯的“文攻武吓”。

台湾国安局局长彭胜竹昨天在立法院答询时表示，已向蔡英文报告，“两岸关系趋于紧张”。

对此，罗致政说，两岸趋于紧张不完全是台湾造成，台方没有主动挑衅。倒是陆方过去一段时间以来在南中国海大规模军演，再到明天的演习，都是破坏区域稳定的做法。

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