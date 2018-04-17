台新教长未上任 先被爆曾任大陆两官方研究机构顾问

因“卡管（台大校长当选人管中闵）”事件引发争议的教育部长潘文忠上周请辞获准，台湾行政院昨天（16日）火速宣布新教长由前东华大学校长吴茂昆接任。但人事案发布后，吴茂昆先被爆在中国大陆多间大学讲座；中国国民党今天（17日）上午再踢爆，吴茂昆过去还曾在大陆两个官方研究机构任顾问，质疑收受对岸资助。

联合新闻网引述国民党发言人洪孟楷表示，过去民进党政府以放大镜检视、质疑管中闵在对岸厦门大学违法兼课，现在也应该用相同标准检视民进党政府所有部长，包括吴茂昆。

国民党上午拿出两份2010年出任“中国（大陆）高等科学技术中心顾问委员会委员”凝聚态物理类委员资料，以及2016年4月中国大陆科学院高能物理研究所“实用化高温高导材料产学研合作组”顾问资料，证明吴茂昆都曾以顾问身分参与。

洪孟楷表示，“中国（大陆）高等科学技术中心”是大陆官方资助研究机构，并质问说，吴茂昆出任顾问职，有没有受到大陆财政部资助？有没有为大陆科学做出交流贡献？从2010年到2018年止担任顾问，横跨吴茂昆任东华大学校长阶段，当时是否有向教育部报备顾问职？

此外，洪孟楷也指出，吴茂昆出任形同台湾中研院的大陆官方学术机构——中国大陆科学院高能物理研究所“实用化高温高导材料产学研合作组”的顾问，每三个月要开会一次，推估至今已开五次会。他质问说，其中有无利益交换？是否收取报酬？

洪孟楷强调，国民党支持两岸正常交流，如果吴茂昆能上任，遴选出来的管中闵就应立即上任，一个台湾“不能有两套标准”。

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