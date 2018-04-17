跨省抓捕吐槽医生路线图曝光：律师确认鸿茅药酒有人全程参与

广州医生谭秦东在网上发表《中国神酒“鸿毛药酒”，来自天堂的毒药》，被内蒙古警方跨省逮捕一案有了新的进展。今日，谭秦东的辩护律师胡定锋会见涉事医生谭秦东，警方跨省抓捕的线路图得以曝光：广州-深圳-北京-凉城。谭秦东还向胡定锋确认，在整个抓捕过程中，鸿茅公司一名高管全程陪同，一名司机从北京陪同到凉城县。

据界面新闻报道，2017年12月19日，谭秦东在“美篇”上发布《毒药》一文称，“中国神酒，只要每天一瓶，离天堂更近一点”、“夸大疗效，包治百病。广告屡禁不止，为何？巨大的商业利润，幕后的推广公司”、“中国神酒，只要每天一瓶，离天堂更近一点。”

凉城县公安局于2017年12月27日接到内蒙古鸿茅国药股份有限公司委托员工木某报案，称2017年12月期间，在互联网上发现有多家公众号对其公司的产品“鸿茅药酒”进行恶意抹黑，甚至宣称鸿茅药酒是“毒药”大肆传播不实言论，传播虚假消息，误导广大读者和患者。

2018年1月11日，内蒙古自治区凉城县公安局以涉嫌损害公司信誉、商品声誉罪，将谭秦东从广州的家中带走，次日谭秦东被刑事拘留。今年1月25日，经凉城县人民检察院批准，逮捕谭秦东。目前，凉城县公安局已将该案移送凉城县人民检察院审查起诉。

4月17日上午，辩护律师胡定锋在凉城看守所会见了涉事医生谭秦东，胡定锋对界面新闻记者确认，鸿茅药酒派人参与了抓捕谭秦东的过程。

谭秦东向律师回忆，当初在广州被内蒙古警方抓捕的时候，有三个警察以及鸿茅公司的一个人，被抓后的路线图是广州-深圳-北京-凉城。谭秦东向律师称称，内蒙古警方在广州家里将他抓捕以后，先到广州天河区车陂派出所对他审讯，然后租车开到深圳，在深圳上高铁到北京。

谭秦东还告诉律师，鸿茅公司在北京设有机构，他和警察从北京到凉城，其中一人称，“我们安排公司的车过来”，是坐鸿茅公司某高管的一辆商务车。随后，该高管、警方以及谭秦东一同回到凉城，开车的还是该高管的司机。

内蒙古警方在广州谭秦东家里抓人的时候，该名鸿茅公司的高管也在。谭秦东向律师回忆细节称，当时在北京到凉城县的路上，有警察抽烟，而司机对警察表示：“你们少抽烟，我们领导不喜欢烟味，他的车上从来不准其他人抽烟”，由此可以肯定是鸿茅公司的人。此外，路上吃饭买单都是鸿茅公司的人出钱。

谭秦东向律师称，宣布逮捕的时候，那个高管又来了，提审和问话时他都在旁边，却不吭声。

而据澎湃新闻此前的报道，对于鸿茅公司人士参与抓捕过程的质疑，凉城县的办案民警张警官曾表示，不存在鸿茅药酒人员带警察去抓人的情况，“我们去了4个民警，包括我们派出所和市局的人。”

4月17日，胡定锋称自己多次向谭秦东确认了“鸿茅的人一直参与抓捕过程”。

“鸿茅公司的人和警方一起去抓捕、一起宣布逮捕，这是很严重的违法。”胡定锋表示，当初他为谭秦东申请取保候审时，警方称要取得鸿茅药酒的谅解书，第二次会见谭秦东时，当地警方依然表示需要鸿茅公司表态。胡定锋认为，这也是严重违规。

胡定锋对界面新闻表示，谭秦东在看守所的精神状态还好，被安排了如种菜等一些比较轻松的劳动，仅有一两个人可以享受这个待遇，他也知道外面的情况，知道自己被抓捕的事情目前成为新闻热点。

界面新闻记者获悉，4月16日下午，凉城县人民检察院曾提审谭秦东。胡定锋透露，凉城县检方询问了谭秦东两个问题，一个是《毒酒》一文为什么要如此讲述，第二个是否有人叫他写这个文章，写这个文章后，是否有人给他钱。

谭秦东回答检方称，写这个文章之前，有人跟他说过鸿茅药酒的事情，觉得鸿茅药酒的虚假广告需要揭露一下，后来打开网站收集了一些信息，素材是网上都有的，才写了这个文章。

至于为什么说“鸿毛药酒”是“毒酒”，谭秦东表示，也是为了博眼球。“我和公安也讲是为了博眼球，如果揭露虚假广告不采用危言耸听的方式，不足以警示老年人，不足以消除虚假广告的危害。不过当时也想到直接指名道姓说鸿茅药酒不好，于是用了‘鸿毛药酒’。”谭秦东说。

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