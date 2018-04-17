中国统计局：中国已进入服务业主导的经济发展阶段

服务业对于中国经济的重要性不断凸显。中国国家统计局新闻发言人邢志宏17日在北京表示，中国已进入服务业主导的经济发展阶段，这是中国经济转型升级的一个重要标志。

据中新社报道，2012年，中国服务业规模超过第二产业，成为中国经济最大产业。在此之后，服务业对经济增长的带动作用明显增强，成长为中国经济发展的主动力。今年一季度，中国服务业生产指数同比增长8.1%，继续保持较快增长。

邢志宏在当天国务院新闻办公室举行的发布会上表示，去年服务业在中国GDP中的占比为51.6%，对经济增长的贡献率是58.8%。今年一季度这一占比提升，贡献率也进一步加大。

对于近年来中国服务业快速发展的原因，邢志宏将其归功于消费结构升级带来的广阔市场空间。他指出，当前中国已进入上中等收入国家行列，居民收入不断提高、中等收入群体不断扩大消费带来的明显特征是以往的物质消费向服务消费转变，旅游、文化、教育、健康等方面消费需求增大，这为服务业发展注入了活力和动力。

与此同时，改革开放的不断深化“解锁”了服务业领域蕴藏的潜力。邢志宏表示，中国正不断放宽服务业市场准入，如金融业对外商股比的限制正进一步放宽，范围进一步扩大；教育、医疗等领域的社会投资、外商投资进入的积极性都很高，“这就给服务业注入了新动力”。

此外，创新驱动也增强了服务业的内在动力。邢志宏举例说，信息网络技术大规模运用催生了很多新业态、新模式，这些模式在服务业领域的影响最为集中、表现最为突出。“日常生活中我们能感受到的在线医疗服务、在线共享服务、在线教育服务，这些都对服务业产生巨大影响。”

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