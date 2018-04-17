中国自然保护地达10000余处 占地域面积18%

中国国家林业和草原局保护司巡视员严旬透露，据不完全统计，目前中国已有自然保护地10000余处，占中国地域面积的18%。

据中新社报道，自然保护地大于自然保护区，这一概念始于上月中国的机构改革方案，机构改革明确将原国家林业局的职责，以及各部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合，组建国家林业和草原局加挂国家公园管理局牌子。

在16日召开的国家林业和草原局例行新闻发布会上，严旬表示，自然保护地除了原有的自然保护区，还包括由其他部门管辖的风景名胜区、地质公园等区域，以及正在推行建立的国家公园，“自然保护地已经上升为国家战略，由国家林业和草原局主管各类自然保护地。”

数据显示，截至2017年底，中国已建立各种类型、不同级别的保护区2750个，总面积约14733万公顷，约占中国陆地面积的14.88%。自然保护区范围内分布有3500多万公顷天然林和约2000万公顷天然湿地，保护着90.5%的陆地生态系统类型、85%的野生动植物种类、65%高等植物群落，保护了300多种重点保护的野生动物和130多种重点保护的野生植物。

严旬表示，目前自然资源部已将地质公园的管理职责划转到国家林业和草原局，职能、工作人员都已到位。此外，相关部门自然保护地的职能整合也正在沟通商谈中，包括生态环境部管理的一些自然保护区、住房和城乡建设部管理的风景名胜区、水利部的保护区以及国家海洋局的一些保护地。

今年2月，原国家林业局举办了“中国自然保护区红外相机摄影比赛”，共收到205个自然保护区和科研单位超过2000件作品，最终共入围视频69段、照片16幅。入围作品物种包括大熊猫、川金丝猴、东北虎、雪豹、野骆驼、亚洲象、羚牛、白唇鹿、岩羊、红腹角雉、白鹇等，展现了野生动物在野外生存的真实状态。

严旬表示，目前中国80%左右国家级自然保护区都安装了红外相机，实现了对自然环境下野生动物野外生存状况的跟踪，对智能化自然资源监测、评估和管理体系建设具有重要意义。

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