内蒙古检察院：谭秦东损害鸿茅药酒声誉案证据不足

据内蒙古自治区人民检察院官方微博消息，内蒙古自治区人民检察院今日发布通报称，目前案件事实不清、证据不足。

据中新网报道，内蒙古自治区人民检察院通报称，近日，内蒙古自治区乌兰察布市凉城县公安机关、检察机关办理的“谭秦东损害鸿茅药酒商品声誉案”，引起社会和媒体广泛关注。根据最高人民检察院指示，内蒙古自治区人民检察院听取了凉城县人民检察院案件承办人的汇报，查阅了案卷材料。

经研究认为，目前案件事实不清、证据不足。自治区人民检察院指令凉城县人民检察院：将该案退回公安机关补充侦查并变更强制措施。

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