吴茂昆曾任中国科学院顾问 陆委会：不致违反两岸条例

台湾新任教育部长吴茂昆昨天被网友抓包曾赴中国大陆多所大学讲座后，国民党今天紧咬不放，再指吴曾担任中国国务院下中国科学院顾问。对此，陆委会今天回应，中国科学院虽属两岸条例禁止担任的党政军机关范围，惟如个案仅为咨询性、非常态性或名誉性的顾问，或非固定编制，或无核心权能，尚不致违反两岸条例规定。

据联合新闻网报道，国民党今日指控吴茂昆曾经担任中国高等科学技术中心顾问委员会委员、中国科学院高能物理研究所实用化高温超导材料产学研合作组顾问委员会委员等两个中国大陆官方资助的研究机关顾问，时间长达数年，国民党发言人洪孟楷要求吴茂昆说清楚。

经询问陆委会是否吴茂昆是否违反两岸条例？陆委会表示，中国科学院虽属两岸条例第33条公告禁止担任之中国大陆党政军机关(构)范围，惟如个案仅为谘询性、非常态性或名誉性的顾问，或非固定编制，例如，仅列席会议、因特定议题而受邀请、随机选任参与活动，或无核心权能，例如，仅具发言权，无投票权、选举权、质询权、人事任命权、案件审查权，尚不致违反两岸条例第33条第2项规定。

至于有关吴茂昆于担任东华大学校长期间，在中国高等科学技术中心顾问委员会委员部分，陆委会说，权责机关教育部已说明，倘为短期讲座或交流，而不涉及兼职、兼课或职务聘任，则并不违反相关规定。

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