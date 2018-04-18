最高法：将大力追缴流失国外的文物

中国最高人民法院院长周强17日在北京表示，要切实加强文物司法保护，积极开展国际司法合作，大力追缴流失国外的文物。

据中新社报道，当日，中国最高人民法院与中国国家文物局在北京签订《关于加强司法文物保护利用、强化文物司法保护合作框架协议》，并举行司法文物保护座谈会。

周强指出，近年来，在国家文物局大力支持下，最高人民法院加大文物司法保护力度，加强司法文物保护利用，取得积极成效。今后要以合作协议为基础，不断完善协同机制，充分发挥各自职能、资源、平台及人才优势，合力推动新时代文物事业不断取得新发展。

中国国家文物局党组书记、局长刘玉珠建议，双方继续加强司法文物保护，丰富司法文物资源，改善司法文物保存状况，管控司法文物安全风险。支持各级司法类博物馆建设，深入挖掘司法文物的历史价值和文化价值，创新展览手段，提升展陈水平，多措并举让司法文物活起来。

双方均特别谈到要切实推进文物司法保护，打击文物违法犯罪活动，充分发挥司法对文物的保障作用。

周强强调，要依法妥善审理各类涉文物案件，严惩盗窃、盗掘、损毁、倒卖、走私文物犯罪。积极开展国际司法合作，大力追缴流失国外的文物。强化文物行政执法和刑事司法衔接，加强以案释法，促进提升全社会文物保护意识。

他还指出，要密切关注文物保护面临的新情况新问题，加强对各类涉文物案件的司法大数据分析，完善相关司法政策，提出意见建议，推动健全预防惩治文物违法犯罪的长效机制。

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