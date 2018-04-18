中国外交部：若美任性妄为，中国必将亮剑

对于中美贸易摩擦问题，中国外交部发言人华春莹17日再度在例行记者会上强调，如果美方继续逆潮流而动，任性妄为，中方必将严阵以待，毅然亮剑。

据中通社报道，华春莹表示，关于美301调查及由此引发的中美贸易摩擦问题，中方已多次清晰明确坚定地表明了立场。美方行为是典型的单边主义和赤裸裸的经济霸权。中美都是世界大国，经济深度融合，本应彼此尊重，平等相待，合作共赢。连日来，国际社会多方纷纷呼吁美方尊重世界贸易组织，遵守多边规则。美国国内也有越来越多的人，包括107家商贸协会联名反对美方这种损人害己的行为。如果美方继续逆潮流而动，任性妄为，中方必将严阵以待，毅然亮剑，打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。这不仅仅是为了维护中方正当合法权益，也是为了维护世界多边贸易体制和规则。

当日的记者会上，有记者提问指，美国商务部日前禁止美国企业向中兴公司出售零部件，称中兴违反了对朝鲜和伊拉克的贸易制裁，是否可将此视为中美贸易摩擦的又一场冲突，技术领域是否已成为中美贸易冲突的主战场。

对此，华春莹回应指，中方将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

新华社17日报道，美国商务部当地时间16日发布声明说，由于中兴通讯公司违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令。对此，中国商务部17日回应指，希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

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