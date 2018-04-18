崔天凯：台海军演讯息清楚

对于解放军18日将在台湾海峡举行实弹演练，中国驻美大使崔天凯17日在此间回应中评社提问表示，这个演习的讯息是清楚的：“中国坚决捍卫领土主权完整，会继续坚持防御型的国防政策。我们当然最终会统一，我们仍希望和平统一，但如果有人试图把台湾从中国分离出去，那我们将尽一切可能保存领土和主权完整。”

据中评社报道，崔天凯17日中午出席哈佛大学费正清中心、哈佛法学院和哈佛亚洲中心的讲座，就中美关系发表演讲，并回答听众提问。在答问环节，中评社记者问：解放军将于18日在台湾海峡举行实弹演练，请问这是北京向华府和台北传递什么样的讯息？您是否担心博尔顿6月份真去台湾访问？

崔天凯表示，这个演习并没有在靠近别的国家的地方举行，也没有到离中国很远的地方去举行军演。中国举行的这种以防卫为目的之例行军演，对于任何主权国家都是自然的事情。他强调，讯息是清楚的：“中国坚决捍卫领土主权完整，会继续坚持防御型的国防政策。我们当然最终会统一，我们仍希望和平统一，但如果有人试图把台湾从中国分离出去，那我们将尽一切可能保存领土和主权完整。”

对于美台保持非官方关系，崔天凯指出，中方已经明确表明了一贯立场，这是美方在中美三个联合公报中的承诺。

有哈佛学生问到大陆的对台政策和战略。崔天凯回应：台湾问题事关中国核心利益，这里有一条红线，中方没有妥协的余地。

崔天凯强调，关键问题在于一个中国原则。如果人们同意世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国，我们就有合作寻求解决方案的基础；如果人们拒绝一个中国原则，基础就没了，那也就没有希望找出和平解决的方案。这是极其重要的基础。

崔天凯表示，在一个中国的基础上，大陆方面尽其所能改善两岸关系，最近提出31项便利台湾同胞到大陆工作、学习、生活的措施，就是考虑台湾民众真正实际的需要而作出的回应。希望长远来讲，这有助于增进两岸的相互理解，使得两岸人民的关系更好，以使两岸为最终的和平统一做准备。

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