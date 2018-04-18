美禁令或切断安卓系统授权 中兴寻方案

（早报讯）美国的知情人士指出，在美国技术禁令威胁切断公司设备的核心操作系统后，中兴通讯高管们正在评估智能手机的软件选项。

谷歌开发的安卓(Android)操作系统是中兴智能手机的核心，提供面向用户的各类功能、应用程序和其他服务。这意味着该软件可能也在周一美国政府的封杀令之列。美国商务部之前宣布，由于中兴通讯违反制裁协议中的要求，禁止其采购保持自身竞争力所需的关键美国技术，禁令期限为七年。该公告发出后不久，中兴通讯即在香港停牌。

彭博社引述知情人士透露，中兴通讯的律师已经在就该问题与谷歌高管进行会晤。由于讨论事项不公开，知情人士要求匿名。谷歌和中兴通讯对此不予置评。

美国禁令指出，中兴通讯不得“以任何方式参与涉及从美国出口的任何商品、软件或技术的交易”。其中涵盖了许可证，这是授权软件使用的典型方式。

失去对安卓的使用权对中兴通讯将是巨大打击，因为几乎没有其他替代选择。微软和惠普不再提供智能手机操作系统，苹果的iOS专属于自己的设备，中兴通讯也没有自己的操作系统。唯一可能的选择是三星的Tizen系统，但它尚未实现大规模使用，只支持有限的几个应用程序。

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