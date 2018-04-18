准美军太平洋司令： 对台军售应正常化

美军太平洋司令提名人戴维森表示，对台军售应正常化，美台军舰互泊与邀请台湾参与军演则仍需讨论；至于是否派将官访台，戴维森的书面证词指出，若他通过任命，将继续与台湾国防部合作，派合适人士访台，以便就重大问题进行交流。

戴维森评估当前两岸关系指出，虽然两岸情势比2008年更稳定，但局势依然紧张，近期两岸关系显着改善的前景仍黯淡。

根据书面证词，参议员询问戴维森，是否认为台湾对其防御能力投入适当的投资？戴维森回应，是的，台湾已开始进行防卫转型，显示他们严正看待其面临的威胁。

美国政府提名现任美军太平洋司令哈里斯出任驻澳洲大使，并提名海军舰队司令部司令戴维森（Philip Davidson）接任太平洋司令，联邦参议院军委会17日举行任命听证会。

参议员柯顿询问戴维森是否同意对台军售应正常化？戴维森说，对台军售应正常化，基于《台湾关系法》，美国应协助台湾发展可靠的防御能力。

柯顿追问，是否允许美台军舰互相停靠，以及是否邀请台湾参与军演？戴维森都说尚需讨论、需要一些时间考虑。

美台防卫合作方面，戴维森说，美方应帮助着重于传统与不对称军力的适当平衡，为中国大陆创造困境与挑战，美国可以在某些部分提供帮助；在其他部分，台湾应考量不仰赖外部支持的自制系统（indigenous systems）。此外，美军应提供可靠、有弹性且具成本效益的协助，以加强台湾的能力。

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