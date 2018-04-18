海南自5月1日起 59国人员入境旅游免签

中国公安部今天（18日）上午召开新闻发布会，中国国家移民管理局在发布会上通报，经国务院批准，自2018年5月1日起，在海南省实施59国人员入境旅游免签政策，进一步支持海南全面深化改革开放。

为支持海南经济建设发展，多年来，公安部门一直积极制定出台一系列出入境便利措施，2000年，在海南省实施21国人员团队入境旅游15天免签政策，并于2010年进行了优化，将免签入境政策适用国家增加至26个。

据央视新闻报道，国家移民局负责人介绍，今年5月1日即将实施的，59国人员入境旅游免签政策包含以下三方面的主要内容。

国家移民管理局副局长 曲云海：一是扩大免签国家范围。适用入境免签政策的国家由26国放宽到59国，有利于鼓励更多的外国人赴海南旅游，形成更加开放的新格局。二是延长免签停留时间。免签入境后停留时间从15或21天统一延长至30天，促进入境旅游市场更加活跃发展。三是放宽免签人数限制。在保留旅行社邀请接待模式的前提下，将团队免签放宽为个人免签，满足外国游客个人出行的需求。这项免签政策可以简称为“扩大、延长、放宽”。

公安部门表示，59国免签入境政策主要是为前往海南旅游的外国人提供便利，更加方便他们前往海南旅游，停留时间更加充足。享受此政策的外国人，入境后停留范围仅限于海南省行政区域。

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