中国“独角兽”榜单出炉：蚂蚁金服滴滴小米排名前三

胡润研究院昨日（4月17日）发布了2018第一季度独角兽指数。根榜单，榜单排名前十的企业中，蚂蚁金服以4000亿元（人民币，下同）以上的估值位列第一，滴滴出行、小米以3000亿元以上的估值并列第二；新美大、今日头条以2000亿元以上的估值并列第四；腾讯音乐、京东金融以1500亿元以上估值并列第六；宁德时代、菜鸟网络、陆金所、快手和大疆以1000亿元以上的估值并列第八。其中，腾讯音乐和快手是本期新进入榜单前十的超级独角兽企业，快手相比数月前估值增长了400%。

据每日经济新闻报道，成立时间短，是独角兽企业的一大重要特征。在151家上榜独角兽企业里平均成立时间为6年，其中，成立不足三年的有7家。此次新上榜企业中，爱驰汽车成立仅1年，平安医保科技和哈罗单车成立仅2年，是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“如果模型、人才和资本都能到位，创业速度可以做到很快。”另外他还指出，进入2018年，中国创业环境更加火热，每三天就能发现一家独角兽企业。

榜单有进就有退，此次独角兽榜单在中国收录了共计151家独角兽企业，其中新晋独角兽企业33家，因完成IPO退出榜单的企业2家（乐信、爱奇艺）。整体估值总计超4万亿人民币，北京依旧占据全国独角兽企业最多的城市，合计有66家企业上榜，占上榜企业总数的45%；上海和杭州分列二、三位，独角兽企业数量分别达到38家和16家；深圳以11家独角兽企业位列第四。

北京仍然以近2万亿元的总估值成为中国独角兽企业总体规模最大的城市，总估值规模占中国的半数。超级独角兽蚂蚁金服助力杭州，在独角兽企业总体规模统计中超越上海。

值得注意的是，近一两年区块链同样是资本市场炙热的概念，但是区块链领域却没有一家企业上榜。

记者也注意到，互联网成为了独角兽企业成长最大的领域。互联网服务、电子商务、互联网金融分别出现了38家、22家和18家的独角兽企业。另外文化娱乐、医疗健康行业也出现了较多的独角兽企业，分别达到了14家和10家。

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