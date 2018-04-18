统计局：3月一线城市房价同比降幅扩大 环比上涨

中国国家统计局今日发布了2018年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据，3月一线城市房价同比降幅扩大，环比上涨。

据中国证券网报道，数据显示，新建商品住宅销售价格变动情况方面，从环比看，销售价格下降的城市有10个，上涨的城市有55个，持平的城市有5个。最高涨幅为2.1%，最低为下降0.4%。从同比看，销售价格下降的城市有10个，上涨的城市有60个。最高涨幅为12.3%，最低为下降2.3%。

二手住宅销售价格变动情况方面，从环比看，销售价格下降的城市有7个，上涨的城市有59个，持平的城市有4个。最高涨幅为2.1%，最低为下降0.6%。从同比看，销售价格下降的城市有7个，上涨的城市有63个。最高涨幅为13.8%，最低为下降6.8%。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟指出，一线城市新建商品住宅销售价格同比继续下降，二三线城市涨幅回落。

3月份，各地继续以因地制宜、因城施策的房地产政策为主基调，坚持分类调控，保持政策的稳定性和连续性。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点；二手住宅销售价格本月首次出现下降，降幅为0.1%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均比上月回落0.3个百分点。

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%；二手住宅销售价格继续下降，降幅比上月收窄0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均比上月扩大0.3个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅比上月回落0.1个百分点，二手住宅销售价格涨幅比上月扩大0.2个百分点。

刘建伟指出，70个大中城市中，15个热点城市新建商品住宅销售价格总体保持基本稳定。从环比看，7个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.4个百分点之间；天津和合肥两个城市持平；其余城市微涨，涨幅在0.1至0.2个百分点之间。从同比看，有9个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.3至2.3个百分点之间；其余城市略有上涨，涨幅在0.1至1.2个百分点之间。

免费试阅14天