美国将禁止运营商用联邦补贴购买中国企业生产的任何电信设备

美国监管机构以安全风险为由采取行动加大对中国电信设备制造商的打击，支持禁止动用联邦补贴向华为和中兴通讯等企业购买网络设备。

据彭博社报道，联邦通信委员会（FCC）周二以5比0的表决结果赞成禁止联邦资金被花在确定为对美国国家安全构成风险的企业身上。这项禁令在FCC第二次投票之前不会最终生效。该机构在命令草案中指出，国会正将华为和中兴通讯作为潜在的安全威胁进行严查。

“多年来，美国政府官员一直对通信供应链中某些外国通信设备提供商构成的国家安全威胁表示担忧，” FCC主席 Ajit Pai说，“在路由器、交换机和其它网络设备中隐藏的网络‘后门’给敌对的外国势力注入病毒和其它恶意软件提供机会，让他们可以窃取美国人的私人数据及对美国企业从事间谍活动等。”

美国和中国之间的贸易紧张局势进一步升温。美国总统唐纳德·特朗普威胁要对1500亿美元的中国进口商品加征关税以报复他所称的侵犯知识产权行为，而北京方面已誓言，对美国的报复将覆盖从大豆到飞机的所有产品。 周一，美国商务部宣布激活针对中兴通讯的出口禁止令，声称该公司向美国官员作了虚假陈述。

小型无线提供商协会CCA的总裁Steve Berry通过电子邮件发表声明称，许多服务偏远地区的小型运营商都依赖华为和中兴通讯等公司，并可能因FCC的提案而蒙受“重大经济困难”。

国会此前已禁止五角大楼从华为和中兴通讯（两者总部均位于中国深圳）以及俄罗斯的卡巴斯基实验室购买设备。FCC官员可使用该清单作为模型。

中国最大的电信设备制造商华为由解放军前军官任正非于1988年创立。该公司消费者业务负责人余承东1月份在一次行业会议上为其历史纪录辩护，称华为已经证明了其对隐私和安全的保护。



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